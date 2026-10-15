El Port de Tarragona reivindica la coordinación y la prevención para reforzar la seguridad

Momento del encuentro - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha acogido la cuarta edición de las Jornadas Técnicas de Seguridad y Gestión de Emergencias en el Ámbito Portuario, en las que se ha reivindicado la coordinación, la prevención y la formación para reforzar la seguridad portuaria, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro ha reunido a expertos y profesionales, que han compartido experiencias sobre riesgos químicos, drones, coordinación operativa y emergencias complejas.

Los ponentes han coincidido en subrayar la necesidad de reforzar la cooperación institucional, actualizar los protocolos y garantizar una formación especializada.

Además, han destacado que se debe disponer de recursos humanos y técnicos adecuados e incorporar nuevas tecnologías para anticipar riesgos y mejorar la protección de las personas y las infraestructuras.

El presidente del Port, Santiago Castellà, ha defendido que la seguridad "debe formar parte de la cultura de las organizaciones e ir más allá del cumplimiento normativo".