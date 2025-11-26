El Port de Tarragona se reivindica como espacio neutral para el consenso territorial

Momento de la jornada. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona se ha reivindicado como espacio neutral para el consenso territorial en la jornada 'Mirades Metropolitanas', que se celebró este martes en su sede institucional, informa en un comunicado este miércoles.

La jornada ha sido organizada junto a la Diputación de Tarragona, y se centró en analizar "la profunda dimensión metropolitana de la Autoritat Portuaria y su papel indispensable como motor de desarrollo y articulación del territorio".

El presidente del Port, Santiago Castellà, ha presentado la estrategia enfocada a la transformación territorial a través de los retos de futuro.

Ha señalado que el Port "ya no se explica solo por las obras para ganar terreno al mar, sino por las cadenas de valor que genera" para crear riqueza y trabajo para el territorio.

"El Port de Tarragona no ha sido solo el puerto de la ciudad sino de todo el territorio", ha añadido Castellà, que ha explicado que su principal cometido es generar riqueza para su 'hinterland'.