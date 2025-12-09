El Port de Tarragona y la URV se alían para mejorar las coberturas aseguradoras en los puertos - APT

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) han impulsado un proyecto de investigación para mejorar la eficiencia de las coberturas aseguradoras de las operaciones portuarias, informan en un comunicado este martes.

Según ambas entidades, las operativas portuarias son actividades "altamente complejas" por la diversidad de actores implicados, la presión por alcanzar unos tiempos competitivos en los procesos de estiba y desestiba, y la coordinación de múltiples actividades en un entorno con un espacio limitado, como es el muelle de un puerto.

Este escenario hace que las operativas portuarias "tengan riesgos asociados, que no sólo determinan el funcionamiento de las operativas, sino también su cobertura aseguradora".

El estudio, liderado por la estudiante de doctorado de la URV Albina Ladynenko, ha recibido una ayuda de 60.000 euros por parte del programa 'Doctorados Industriales' de la Generalitat para que lleve a cabo su investigación.

Ladynenko ha asegurado que lo que pretende conseguir con este proyecto es "algo que ahora no existe": una visión holística de los riesgos en las operaciones portuarias y buscar puntos de mejora de la eficiencia de las coberturas aseguradoras que existen en el mercado, evitando duplicidades y sobre coberturas, en sus palabras.