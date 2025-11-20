El Port de Tarragona ve un creciente interés de los cruceros por la Costa Daurada

TARRAGONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha detectado un creciente interés de las navieras dedicadas a los cruceros por la Costa Daurada, durante su participación en el International Cruise Summit, que se ha celebrado en Madrid entre este martes y jueves, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro ha contado con las principales navieras del sector, así como puertos, destinos turísticos y empresas asociadas, con el objetivo de debatir sobre las tendencias del sector, especialmente en sostenibilidad, digitalización y nuevos mercados.

Entre otros temas, se ha puesto en valor la necesidad de "acelerar de forma real" la descarbonización del sector, con el objetivo de reducir emisiones e impacto sobre la biodiversidad.

La delegación del enclave ha usado el evento para "reforzar los lazos" con las navieras que operan en la terminal de cruceros y ha establecido contactos con nueva compañías.

El Port de Tarragona prevé cerrar la actual temporada de cruceros acoger 65 escalas y 120.000 pasajeros, lo que muestra la "consolidación de Tarragona como un destino de cruceros ya arraigado en los itinerarios del Mediterráneo Occidental".