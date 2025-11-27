El Positive Impacte del Puerto de Barcelona celebra 10 años incentivando proyectos sostenibles. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha celebrado los 10 años del Positive Impact, el informe anual que mide e impulsa el progreso de la Comunidad Portuaria en sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno, reconociendo a las 24 empresas que participan en este proyecto desde sus inicios, informa en un comunicado este jueves.

Durante la jornada, el Puerto ha reunido a representantes de las empresas y entidades de la Comunidad Portuaria para reconocer el camino recorrido, compartir experiencias y renovar el compromiso de "seguir avanzando hacia un futuro más sostenible".

En los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y social, se han reconocido iniciativas de pequeñas, medianas y grandes empresas, y la empresa Ecoimsa ha recibido un premio por su proyecto de recuperación de los productos químicos necesarios para los baños de decapado que realiza en su planta del Puerto de Barcelona.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha puesto en valor que la innovación y la sostenibilidad "solo son posibles cuando sumamos perspectivas, capacidades y voluntades".

Por su parte, el responsable de Organización y Sostenibilidad del Puerto, Francesc Bonada, ha asegurado que el Positive Impacte "es la expresión de un camino compartido" y ha dicho que cada empresa avanza por su cuenta, pero es la comunidad la que hace que crezca y la impulsa a continuar construyendo futuro, en sus palabras.