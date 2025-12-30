El PP alerta de un deterioro en la seguridad de Catalunya y lo atribuye a la "inacción" de Illa

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha alertado del grave deterioro de la seguridad ciudadana en Catalunya, situación agravada, a su juicio, por los últimos tres asesinatos que se han registrado los últimos días, y lo ha atribuido a la "inacción y falta de políticas valientes" del Govern que encabeza el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Los tres asesinatos registrados estos días no son un hecho aislado, sino una tendencia sostenida de aumento de la violencia, la delincuencia reincidente y la sensación de impunidad que sufren a diario los ciudadanos", ha defendido en un comunicado este martes.

Además, ha asegurado que a esta situación se suman robos y agresiones, frente a los cuales el Govern "se limita a lanzar mensajes tranquilizadores que no se traducen en medidas eficaces".

Fernández ha apuntado a la "ausencia de un plan integral" de seguridad, a la falta de efectivos de Mossos d'Esquadra para seguridad ciudadana y a lo que califican de tibieza frente al crimen organizado y la multirreincidencia".

En paralelo, ha criticado la "firme voluntad de expulsar a la Policía Nacional y la Guardia Civil" de Catalunya de Illa, en referencia al traspaso de algunas competencias que desarrollan estos cuerpos policiales a los Mossos acordados esta legislatura.