El PP catalán justifica su ausencia en la comisión del 155 por ser "un mitin político preelectoral"

Publicado 28/01/2020 9:35:35 CET

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha justificado su no participación en la comisión de investigación del 155 del Parlament, donde este martes comparecen los presos independentistas, porque no quieren asistir a "un mitin político preelectoral".

"Es una trampa en la que no vamos a caer. No vamos a jugar su juego y no vamos a participar de un mitin político preelectoral, que acaba siendo un aquelarre sentimental al servicio de sus objetivos políticos pero, en ningún caso, al servicio de la actividad parlamentaria", ha sostenido en declaraciones en los pasillos del Parlament.

Tras criticar la comisión de investigación del 155, ha lamentado que los partidos independentistas la hayan convocado para "blanquear a personas condenadas por graves delitos contra la democracia, y para tapar el esperpento y la vergonzosa división de la que hicieron gala ayer" en el Parlament.