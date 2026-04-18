El PP catalán propone una deducción de 200 euros en el IRPF para celíacos

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en la Asociación de Celíacos de Catalunya - PARTIDO POPULAR

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha presentado una proposición de ley para que los celíacos en Catalunya puedan deducirse 200 euros en el tramo autonómico del IRPF, informa el partido este sábado en un comunicado.

La iniciativa busca abaratar los costes de la dieta celíaca, que el PP sitúa entre un 100% y un 300% por encima de los productos convencionales.

Fernández ha recordado que la celiaquía afecta al menos a unos 82.000 catalanes, mientras que en Catalunya "no existe ningún beneficio fiscal para las familias afectadas por esta enfermedad".

Para acceder a la deducción del IRPF, el partido plantea acreditar el diagnóstico con un informe médico oficial que asegure que el beneficio llega a los pacientes confirmados.

La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, ha acusado al PSOE de bloquear en el Congreso una ley que daría ayudas de 600 euros y crearía un registro estatal de celíacos.