El PP exige a la Generalitat condenar la repintada del mural de la plaza Cívica de la UAB

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución que exige al Govern una "condena rotunda" a la repintada del mural gigante de la plaza Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tras aparecer borrado la semana pasada.

Los populares piden a la Generalitat "actuar de manera inmediata para garantizar la neutralidad de los espacios universitarios y el respeto a la legalidad vigente", informan en un comunicado.

"El mural de propaganda independentista en la UAB ha sido repintado a plena luz del día, a pesar de la existencia de una orden judicial que obligaba a su borrado", critica el grupo parlamentario.

El mural, que ha presidido durante años la pared de la plaza Cívica de la universidad frente a la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), reza: 'Independència, Socialisme, Feminisme'.

"Es una anomalía democrática que el Govern mire hacia otro lado cuando las universidades son utilizadas como altavoces del pensamiento único separatista y, lo que es más grave, como espacios de homenaje al terrorismo", ha sostenido el PP.