El PP al Govern: "Los Presupuestos son como la república: no existen"

Publicado 27/02/2019 17:27:56 CET

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Santi Rodríguez ha ironizado con que el Govern todavía no ha aprobado su proyecto de Presupuestos y no los ha registrado en el Parlament: "Estos Presupuestos son como la república: no existen. Despierten, ni una cosa ni otra".

Lo ha dicho este miércoles en su intervención en el pleno del Parlament, después de que el vicepresidente, Pere Aragonès, haya explicado el anteproyecto de cuentas del Ejecutivo para 2019.

Rodríguez ha criticado que el Govern pretenda tener un debate en el Parlament sobre estos Presupuestos sin haberlos aprobado previamente: "Estamos hablando de nada", y ha animado a Aragonès a intentar tramitarlos.