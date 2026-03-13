El PP irá a la cumbre de Illa sobre la guerra "con espíritu constructivo" y pedirá bajar impuestos

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que asistirán a la cumbre de partidos para abordar la guerra en Oriente Medio convocada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes por la tarde "con espíritu constructivo" y con propuestas para bajar impuestos.

Así lo ha explicado en una atención a periodistas este viernes antes de una jornada de trabajo organizada por Cecot, en la que ha subrayado que escucharán las medidas que proponga Illa: "Somos un partido con vocación de gobierno, no creemos en los cordones sanitarios".

"Cuando el presidente de la Generalitat nos convoca para hablar de medidas concretas, en este caso para reaccionar ante una crisis y compensar a sectores, iremos allí con una serie de propuestas" orientadas a bajar impuestos", ha apuntado.

Fernández ha afirmado que "es el momento de bajar las cargas fiscales" y ha dicho que le preocupa tanto el sector del transporte por la subida de los carburantes como el de la agricultura.

Y ha señalado que desconoce las medidas que comunicará Illa a los grupos en la reunión, aunque ha destacado: "Avanzo que, en este caso, vamos con espíritu constructivo a ver si somos capaces de sacar un mínimo acuerdo sobre las medidas que son necesarias".

INDUSTRIA Y AUTÓNOMOS

El presidente del PP catalán ha pedido impulsar la industria, apoyar a los autónomos y más competitividad fiscal antes de iniciar una reunión de trabajo con Cecot en Terrassa (Barcelona).

En este sentido, ha expresado su preocupación por la situación de los autónomos y los empresarios, "atacados directamente por la vicepresidenta del Gobierno como si fueran especuladores".

Ha lamentado "la cultura del no a todo" y que no se hayan impulsado, a su juicio, las medidas necesarias para el proceso de reindustrialización que necesita Catalunya.

"El futuro de Catalunya es industrial o no será", ha concluido, y ha insistido en que Catalunya debe ser más competitiva fiscalmente para ser un destino atractivo para la implantación de nuevas empresas.