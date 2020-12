El PP llama a mejorar la convivencia entre los catalanes en su campaña de Navidad

BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, ha presentado este lunes la campaña de Navidad del partido, en la que expresan su deseo para estas fiestas de mejorar la convivencia entre los catalanes: "Dejemos de llevarnos como el perro y el gato y empecemos a convivir".

En rueda de prensa telemática este lunes con motivo de la presentación de la campaña, Serrano ha dicho que mejorar la convivencia es el verdadero reto que cree que tiene Catalunya en los próximos años, y ha expresado su deseo para este año nuevo: "Convivencia, convivencia, convivencia".

Serrano ha afirmado que se trata de una felicitación especial y diferente pero con una gran carga simbólica, ya que a su juicio los catalanes llevan "demasiado tiempo con enfrentamientos estériles".

CAMPAÑA CON HUMOR

En el cartel de la campaña aparece el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en el centro con el lema 'convivencia, convivencia, convivencia' y a su lado un perro que dice 'yes, we can' y, al otro lado, un gato con la consigna 'yes, we cat', como símbolo de esta voluntad del PP de hacer posible una mayor convivencia y concordia entre los catalanes.

El coordinador general de estrategia política del PP catalán, Juan Milián, ha sostenido que con esta campaña el partido quiere concienciar sobre el valor de la convivencia, la concordia y la "recuperación de los afectos".

"Los catalanes necesitamos una tregua, llevamos demasiado tiempo políticamente estresados. Alejandro (Fernández) ha apelado a la convivencia y esta vez lo hace con este cartel divertido. Una campaña con el humor y alegría que no nos ha querido dar el 2020", ha zanjado.