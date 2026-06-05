El PP llevará al Parlament que los vigilantes del Metro se consideren agentes de la autoridad

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha asegurado que el PP llevará a la Cámara catalana la propuesta de declarar agentes de la autoridad a los vigilantes del Metro "para que tengan las competencias y los medios necesarios" para ejercer su trabajo.

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press este viernes junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y representantes sindicales de los vigilantes del Metro, con los que se han reunido.

"El mayor y peor golpe que reciben los vigilantes del Metro es la marginación y el maltrato que les dan las administraciones públicas y las instituciones públicas", ha sostenido Fernández.

El portavoz parlamentario ha afirmado que ese reconocimiento "es lo que hace falta sobre todo para dar apoyo" a los vigilantes, y ha apuntado que no se trata de una ocurrencia del PP, sino que es algo que ya se aplica en comunidades autónomas gobernadas por los populares.

QUE COLLBONI "HAGA ALGO MÁS"

Por su parte, Sirera ha destacado su "preocupación por la creciente inseguridad que se vive en el metro de Barcelona", y ha criticado que los vigilantes patrullan solos sin la consideración de agentes a la autoridad que ahora el PP quiere que sea una realidad.

Además de la propuesta parlamentaria, Sirera ha reclamado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "haga algo más" para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector y que no patrullen solos.

"Están absolutamente vendidos frente a estas mafias que el Ayuntamiento conoce y sabe que operan y que, en cambio, no hace absolutamente nada por acabar con ellas", ha agregado.

El director de seguridad de ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Catalunya, Sergio Sánchez, ha alertado de que la semana que viene, con motivo de la visita del Papa, habrá más de 2.500 vigilantes colaborando con los cuerpos de seguridad y que si no les dan "herramientas de trabajo fehacientes", no podrán hacer nada.