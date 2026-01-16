El PP pedirá en el Congreso reabrir la oficina de expedición de DNI de Sant Cugat (Barcelona)

El portavoz en el Ayuntamiento de Sant Cugat, Álvaro Benejam; la diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, y el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez - PP

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha explicado este viernes que presentarán una proposición no de ley para urgir la reapertura de la oficina de expedición de DNI y Pasaportes del Cuerpo Nacional de Policía en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En declaraciones con el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, y el portavoz en el Ayuntamiento de Sant Cugat, Álvaro Benejam, ha explicado que en la proposición no de ley pedirán al Ministerio del Interior que pague la reforma que necesita la oficina, "que para eso tiene más de 2.000 millones sin ejecutar en inversiones", o que el consistorio le ofrezca otra posible ubicación.

También solicitarán la comparecencia urgente del director general de la Policía porque es "gravísimo que se haya cerrado esta oficina".

"Me parece vergonzoso que una localidad de 100.000 habitantes esté en estos momentos totalmente paralizada y castigue a los ciudadanos simplemente porque le dé la gana al alcalde y al Gobierno de España", ha lamentado.

Para Vázquez, los vecinos de Sant Cugat no deben ser "ciudadanos de segunda" y no deberían tener que desplazarse a otras localidades para realizar un trámite ordinario como renovar el DNI.

"Queremos que se vuelva a reabrir la oficina de documentación en San Cugat del Vallés, que se vuelva a abrir con esos 11 efectivos de Policía Nacional que tenía. Vamos a llegar hasta el final", ha advertido la diputada popular, que cree que su cierre es consecuencia del desmantelamiento que, a su juicio, está ejecutando el Gobierno de la presencia del Estado en Catalunya.

RODRÍGUEZ Y BENEJAM

Tras constatar que hace un año y medio que la oficina permanece cerrada, Santi Rodríguez ha acusado al consistorio y al Ministerio del Interior de "pasarse la pelota unos a otros" y de no resolver el problema, perjudicando a los ciudadanos del municipio.

Y el portavoz del grupo popular en Sant Cugat, Álvaro Benejam, ha destacado la dificultad que supone el cierre de la oficina para las personas que tienen dificultad para desplazarse, por lo que ha reclamado su reapertura.