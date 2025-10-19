El PP pide en el Parlament ampliar el cribado de cáncer de mama entre los 45 y los 74 años

Archivo - Imagen del Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Parlament de Catalunya ha registrado una iniciativa para ampliar el cribado de cáncer de mama entre los 45 y los 74 años.

El partido propone actualizar el Pla contra el Càncer de Catalunya 2022-2026 con un enfoque "integral que aborde la enfermedad desde la prevención hasta el seguimiento a largo plazo", informa en un comunicado este domingo.

Así, se plantea "reorganizar el circuito asistencial" e incorporar equipos multidisciplinares y tecnologías como la inteligencia artificial para, según afirman, mejorar la detección precoz.

Por otra parte, la formación también reclama garantizar el "acceso equitativo" a nuevos fármacos y terapias e impulsar la investigación oncológica.

La diputada del PP en el Parlament Belén Pajares, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, ha dicho que esta es una "jornada importante para dar visibilidad, recordar a las personas que nos dejaron, pero también para llenar de esperanza el futuro gracias a los avances logrados".

Ha añadido que la detección precoz y la equidad territorial "deben ser una prioridad" y ha dicho que Catalunya debe adaptarse a las recomendaciones europeas y los avances de la ciencia.