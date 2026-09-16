El PP pide un plan de actuación en los cauces de ríos y barrancos de Terres de l'Ebre (Tarragona)

Archivo - El candidato del PP por Tarragona, Pere Lluís Huguet, participa en un mitin de su partido, en el Hotel Catalonia Plaza, a 3 de abril de 2024, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha impulsado una propuesta de resolución en la que pide al Govern elaborar un plan de actuación en cauces de ríos y barrancos de Terres de l'Ebre (Tarragona) para identificar los tramos con más acumulación de sedimentos, obstrucciones o elementos que "agraven el peligro de desbordamiento en episodios de temporales".

El diputado en el Parlament Pere Lluís Huguet ha defendido que se deben llevar a cabo "actuaciones urgentes, a corto plazo, con un calendario de ejecución detallado con el objetivo de limpiar y recuperar el libre flujo de ríos, cauces y barrancos", informa el partido en un comunicado este miércoles.

La propuesta popular también insta al Govern a poner en marcha un plan de ayudas específicas, dentro del presupuesto de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), para "cubrir íntegramente los costes de estos trabajos de limpieza" con la participación de los ayuntamientos y la cofinanciación de la Generalitat.