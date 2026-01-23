El PP pide a Sàmper y al SOC explicar en el Parlament el problema que afecta a cursos para parados

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament a 17 de diciembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia para que el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, expliquen en el Parlament el problema informático que ha afectado al inicio de los cursos para personas paradas.

Los populares han reclamado así explicaciones al Govern después de que 'El Periódico de Catalunya' haya avanzado este viernes que una incidencia de la Generalitat ha provocado que más de 6.000 parados no puedan realizar ningún curso de formación financiado por el SOC hasta marzo.

"Esta situación castiga especialmente a los colectivos más vulnerables y frena sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral", ha criticado el partido en un comunicado, en el que también ha concluido que no se trata de un contratiempo sino de un fallo estructural de la gestión pública.

Además de las solicitudes de comparecencia, el PP ha registrado una batería de preguntas escritas al Govern para que detalle, entre otras cosas, la razón de la incidencia, la cifra de personas y centros de formación afectados, o si se compensará de alguna manera el retraso en el inicio de los cursos.

El PP ha exigido "explicaciones inmediatas y un calendario claro y urgente para poner fin a este despropósito y garantizar que ningún desempleado pierda oportunidades por la mala gestión" del Govern.

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, también se ha referido a esta incidencia y, en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, ha dicho: "Esto también será culpa del cambio climático y de 'Madrit".