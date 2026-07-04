El PP reclama al Govern una "estrategia permanente" para la prevención de incendios

Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Govern una "estrategia permanente" para reforzar la prevención de incendios forestales y ha pedido que se movilicen todos los recursos necesarios para garantizar una respuesta eficaz y una recuperación rápida, con ayudas para las zonas afectadas por el incendio iniciado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona).

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha trasladado el apoyo del partido a los afectados por este fuego y el "reconocimiento a los equipos de emergencia que están trabajando sin descanso", recoge la formación en un comunicado este sábado.

El PP ha tendido la mano al Govern para mejorar las políticas de prevención y Roldán ha reivindicado que los incendios "no pueden combatirse únicamente cuando las llamas ya están descontroladas. Hace falta planificación, inversión sostenida y apoyo real a quienes viven y trabajan en el mundo rural".

El partido ha recordado que el Parlament "ya ha aprobado diversas resoluciones" para reforzar la prevención, por lo que reclaman al Ejecutivo que cumpla.

En este sentido, han informado que impulsarán nuevas iniciativas parlamentarias para "reclamar más recursos fijos y estructurales destinados a la prevención y extinción de incendios", una reducción de burocracia para agilizar ayudas y mayor respaldo económico a los vecinos.