El PP teme que con PSC, ERC, Comuns y CUP el Aeropuerto de Barcelona se amplíe "a medias"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, teme que el proyecto para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "se quede a medias" por culpa del PSC, ERC, los Comuns y la CUP.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes después de que el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, haya anunciado que en los próximos días Aena publicará la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación del aeropuerto.

"Tiene que ser un aeropuerto de referencia, un punto de inversión y estratégico para Catalunya. No puede ser que saquemos adelante un proyecto que se quede a medias", ha sostenido.

Preguntado por si la enmienda del PP a ley de Movilidad Sostenible, que propone congelar las tasas aeroportuarias, puede ser contraproducente para la ampliación de El Prat, Fernández ha defendido la oposición de los populares a "subir impuestos".

"No podemos seguir con estas políticas fiscales recaudatorias y después tenemos que defender un modelo de Aeropuerto del Prat que sea referente", ha zanjado.

En este sentido, ha rechazado "utilizar la política fiscal para bloquear un proyecto" como pasó, ha dicho, con el Hard Rock y los impuestos al juego.

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

En cuanto a la propuesta de los Comuns de prohibir la compra especulativa de vivienda, el portavoz ha cuestionado que la medida ayude a que los jóvenes puedan acceder al mercado de la vivienda: "¿Quién pretende poner la línea de lo que es segunda residencia o especulación?".

"Este no es el problema, los jóvenes no pueden acceder al mercado de la vivienda porque estos gobiernos de izquierdas están sobreregulando el mercado", ha agregado, y ha defendido bajar impuestos y reducir burocracia.

Y ha acusado a los Comuns de "instalar el sistema del comunismo por la puerta de atrás" y de --textualmente-- imitar las políticas de Cuba.