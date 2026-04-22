El PP ve "propaganda" en las cumbres progresistas de Barcelona y pide en el Senado saber el coste

Archivo - El senador autonómico del PP por Catalunya, Juan Milián. - PP BARCELONA - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Senado dirigidas al Gobierno para conocer el coste de las dos cumbres progresistas celebradas en Barcelona el pasado fin de semana, la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation (GPM), que el partido tilda de "propaganda partidista".

En un comunicado, el senador autonómico del PP por Catalunya, Juan Milián, ha asegurado que "los españoles tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero" el Gobierno y si se está utilizando para el interés general o para fines partidistas.

Milián ha señalado que las cumbres en Barcelona no han sido simples encuentros internacionales sino actos de "reafirmación ideológica, dirigidos a los propios, con dinero de todos".

"Mientras en la ciudad de Barcelona hay problemas graves en vivienda, seguridad y servicios públicos, el Gobierno decide destinar recursos a mítines partidistas", ha insistido.

También ha criticado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, por hacer la vida imposible al sector turístico porque su partido llena la ciudad de populistas.

Así, en su batería de preguntas, el PP pide saber el coste total exacto y desglosado asumido por el Gobierno, qué contratos se han adjudicado, cuál es el impacto económico de estas cumbres y qué justificación de interés general ofrece el ejecutivo para el gasto destinado, entre otras cuestiones.

El partido reclama transparencia y rendición de cuentas y respeto al dinero de los ciudadanos: "Barcelona, Catalunya y España no están para más propaganda sanchista y populista. Están para soluciones".