El PPE pide desde Badalona (Barcelona) que la vivienda para jóvenes sea una "prioridad europea"

El alcalde del municipio, Xavier García Albiol, junto con miembros del PPE en la jornada sobre vivienda en Badalona - EUROPA PRESS

También reclama a las autoridades "medidas estrictas" contra la ocupación ilegal

BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular Europeo (PPE) ha pedido que la vivienda para jóvenes se convierta en una "prioridad europea", en una jornada celebrada este lunes el Hotel Marina de Badalona (Barcelona) para analizar la crisis de la vivienda en Europa, organizada por el alcalde del municipio, Xavier García Albiol.

Esta cita ha clausurado con la aprobación de la 'Declaración de Badalona', que reclama a la UE y a los Gobiernos europeos establecer "objetivos ambiciosos en torno a la juventud en política de vivienda", con alojamientos asequibles para estudiantes, simplificación de trámites de alquiler en zonas tensionadas y apoyo a primeros compradores.

La declaración también ha incluido una condena a la ocupación ilegal de viviendas, y una petición a las autoridades a aplicar "medidas estrictas", así como elaborar un registro detallado de ocupaciones ilegales que contribuya a la cooperación, intercambio de información entre Estados de la UE y detección de patrones delictivos.

Han sostenido que las políticas de vivienda deben hacerse desde la cercanía, situando a los entes locales y regionales "en una posición de liderazgo", y también han reclamado que el plan europeo de vivienda asequible respete la subsidiariedad y la participación activa de ciudades y regiones con arreglo a sus competencias.

"DÉFICIT DE INVERSIONES"

"Subrayamos la urgencia de colmar el déficit de inversiones en vivienda", defiende el texto de los populares europeos, que consideran que deben destinarse más recursos a la construcción y renovación de viviendas, acompañados de condiciones de préstamo justas y plazos previsibles que ofrezcan a los municipios seguridad para planificar con antelación.

Han incidido en la importancia de la seguridad jurídica, que haya procedimientos más sencillos, menos cargas administrativas y "una liberalización responsable del uso del suelo a fin de atraer inversiones privadas, impulsar la construcción, garantizar un mercado de la vivienda transparente y bien regulado".

La jornada ha contado con la participación de la presidenta del Grupo del PPE en el Comité Europeo de las Regiones, Sari Rautio; el eurodiputado Borja Giménez, y otros representantes locales y regionales europeos y asociaciones y empresas del sector de la vivienda.

Ante el hotel donde se ha celebrado esta sesión, una veintena de personas ha protestado contra la gestión de Albiol, con carteles con lemas como 'En defensa de las personas vulnerables', 'Más verde, menos cemento. Rehabilitemos' y 'No más mentiras'.