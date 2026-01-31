El Prat (Barcelona) y la COV inauguran un proyecto de 101 viviendas de alquiler asequible

La alcaldesa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, entrega las llaves a una adjudicataria de un piso de un proyecto de 101 viviendas de alquiler asequible y cooperativo. - COV

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, y el presidente de la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), Antonio Pedrero, han inaugurado este sábado un proyecto de 101 viviendas de alquiler asequible y cooperativo en el municipio, que han promovido en colaboración.

En un comunicado, la COV ha explicado que Bou y Pedrero han entregado las llaves a las personas adjudicatarias, y ha destacado que este proyecto "es el más grande de Catalunya en el que la gestión se hace de forma integral desde una cooperativa".

Las 89 familias adjudicatarias han accedido a estas viviendas sin realizar ningún tipo de inversión inicial, lo que, según la COV, garantiza la accesibilidad de la promoción, y Bou ha destacado el "compromiso" del municipio con el derecho a la vivienda.

La promoción se ha levantado en un solar público cedido por el Ayuntamiento del Prat y ha contado con un presupuesto de unos 18 millones de euros, y todas las viviendas tienen calificación energética A.

El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Institut Català de Finances, a través de su línea ICF Habitatge Social Promoció y cuenta con una bonificación del coste financiero por part de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

También ha recibido una subvención específica de la Conselleria de Territorio de la Generalitat y ayudas del Institut Català de l'Energia.

La financiación cuenta con aportaciones de la cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios Coop57 y la banca cooperativa Fiare Banca Ética, y se completa con recursos propios de la COV.