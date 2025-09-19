El Prat (Barcelona) será la sede de la II Fira de Formació Professional del Baix Llobregat. - CÁMARA DE BARCELONA

El espacio de La Ricarda de El Prat de Llobregat (Barcelona) será la sede de la II Fira de Formació Professional del Baix Llobregat entre los días 3 y 6 de febrero de 2026, informa la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat en un comunicado este viernes.

El evento dará a conocer la oferta de FP de la comarca a fin de conectar a las empresas con los centros de formación y dar oportunidades de inserción del alumnado de ese tipo de formación.

Así se ha anunciado este jueves en un acto que ha contado con la presencia de representantes de la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat y su Servei d'Ocupació de Catalunya.

El presidente de la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat, Carles Guilera, ha reivindicado la FP como "una vía práctica para los jóvenes que quieren aprender un oficio y acceder a un puesto de trabajo", pero también para perfiles que quieren reciclarse y reorientar su carrera profesional.

La iniciativa tiene como objetivo repetir las cifras registradas en la primera edición, celebrada en Viladecans (Barcelona), que congregó a más de 15.000 asistentes: 12.000 estudiantes y 3.000 familiares.