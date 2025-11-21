Preacuerdo entre Marelli España y la plantilla de la fábrica de Santpedor (Barcelona)

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Marelli España en la planta de Santpedor (Barcelona) y la empresa han alcanzado un preacuerdo para el cierre de la fábrica y el expediente de regulación de empleo (ERE) para 49 personas, informa CC.OO. de Catalunya este viernes.

El acuerdo establece el compromiso de crear una mesa de reindustrialización con la participación de la empresa, el sindicato y la Administración para buscar una alternativa industrial para la planta.

La actual plantilla de la empresa tendría prioridad en la contratación si finalmente se logra esta reindustrialización.

Por otro lado, los trabajadores recibirán una indemnización de 40 días por año trabajado con un máximo de 36 mensualidades y una cantidad lineal de 4.000 euros para las indemnizaciones de más de 50.000 euros y de 8.000 euros para las de menos de este importe.

Los afectados mayores de 57 años podrán escoger la indemnización o acogerse a un convenio especial con la Seguridad Social que garantiza el 75% del salario neto hasta los 63 años y la empresa se ha comprometido a ampliar el convenio hasta los 65 años a aquellas personas que no tengan la cotización para acceder a la jubilación.