Prealerta de emergencia por incendio en la CN Vandellós II (Tarragona) durante 24 minutos

Archivo - Central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) - CSN - Archivo

TARRAGONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la declaración a las 9.45 horas de este miércoles de una prealerta de emergencia por un incendio de duración superior a los 10 minutos que no ha afectado a estructuras, sistemas o componentes de seguridad o requeridos para la seguridad de la central.

La prealerta se ha desactivado a las 10.09 horas y el incendio, que no ha generado llamas y se ha producido en un equipo de ventilación del aparellaje eléctrico de la planta, ha sido "rápidamente" extinguido por la brigada de primera intervención, ha informado el CSN en un comunicado.

Se ha clasificado el suceso con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) y el CSN recuerda que hay 7 niveles en dicha escala que se gradúan por anomalía; incidente; incidente importante; accidente con consecuencias de alcance local; accidente con consecuencias de mayor alcance; accidente importante y accidente grave.