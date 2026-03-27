Prealerta por nieve este fin de semana en la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Val d'Aran (Lleida) - PROTECCIÓ CIVIL
LLEIDA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Neucat ante la previsión de nevadas este sábado y domingo que afectará principalmente a la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Val d'Aran (Lleida).
La cota de nieve puede bajar a los 600 metros, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Han añadido que se producirá el fenómeno de la ventisca, que conlleva falta de visibilidad.