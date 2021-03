El Premi Gaudí a la Mejor Película Europea recae en 'Sorry We Missed You'

Uno de los productores 'Sorry We Missed You', de Ken Loach, que ha recibido el Gaudí a Mejor Película Europea

Uno de los productores 'Sorry We Missed You', de Ken Loach, que ha recibido el Gaudí a Mejor Película Europea - DAVID OLLE - EUROPA PRESS

El Premio del Público se lo lleva 'Les dues nits d'ahir'

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Gaudí han reconocido a 'Sorry We Missed You' como Mejor Película Europea, de nacionalidad francesa y dirigida por Ken Loach, que no ha podido asistir presencialmente a la entrega de premios este domingo.

El Premio del Público se lo ha llevado 'Les dues nits d'ahir', con dirección de Pau Cruanyes y Gerard Vidal, y se ha entregado en la Sala Mozart de Calella (Barcelona).

'Ni oblit ni perdó' ha ganado el Gaudí al Mejor Cortometraje, obra de Jordi Boquet Claramunt.

El galardón al Mejor Documental ha recaído en 'My Mexican Bretzel', de Núria Giménez Lorang.

Y 'La mort de Guillem' se ha alzado con el Gaudí a la Mejor Película de Televisión, dirigida por Carlos Marques-Marcet y escrita por Roger Danès.