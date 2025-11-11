El 8 Premio Nat distingue al divulgador científico británico Philip Ball

Archivo - El Museu de Ciències Naturals de Barcelona en una foto de archivo. - MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha distinguido con el 8 Premio Nat al divulgador científico británico Philip Ball "por su habilidad excepcional para comunicar ideas complejas de forma accesible y creativa y por la gran variedad de disciplinas que trata".

Ball ha escrito más de 20 libros que tratan temas como la naturaleza del agua, la formación de patrones del mundo natural, el color en el arte, la cognición de la música, la biología molecular, la mecánica cuántica, la curiosidad y la física en la Alemania Nazi, entre otros, informa el museo en un comunicado de este martes.

El premio, dotado con 5.000 euros, busca distinguir personas o instituciones que han sido "referentes por su forma de mirar y explicar la naturaleza", porque han impulsado vocaciones científicas, porque han enriquecido el conocimiento y porque han contribuido de forma destacada a la conservación.

El jurado lo forman la subdirectora del área de revistas de National Geographic, Mònica Artigas; la 'influencer' y activista del medio ambiente Carlota Bruna; el director de la Cátedra de Neuroeducación de la Universitat de Barcelona (UB), David Bueno; el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona e investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, Carles Lalueza; la catedrática de Genètica de la UB Gemma Margany, y el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València Juli Peretó.

Ball recibirá el galardón el martes 18 de noviembre a las 18.30 horas, en una ceremonia en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella en la que impartirá la conferencia '100 años de mecánica cuántica: ¿Qué significa?'.