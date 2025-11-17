Los premios Barcelona Restauració reconocen al Bellafila, La Esquinica y el Flash Flash

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Barcelona Restauració 2025 han reconocido la calidad gastronómica del restaurante Bellafila, la integración en el barrio de La Esquinica, la sostenibilidad del Restaurant Xavier Pellicer, el servicio de sala del Flash Flash y la restauración de los mercados de Barcelona de El Racó del Mercat de Provençals.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidido el acto de entrega de este lunes, junto a la teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Trabajo, Raquel Gil, informa el consistorio en un comunicado.

Los galardones, que celebran su sexta edición, han distinguido con un premio honorífico especial el restaurante Los Caracoles, que este año celebra sus 190 años en Ciutat Vella, y la tarea del fundador del Botafumeiro, Moncho Neira, fallecido el pasado octubre.

"UNA CAPITAL GASTRONÓMICA"

Collboni ha destacado que los bares y restaurantes de la ciudad son "una parte muy importante de la identidad de la ciudad", que debe cuidarse y a la que se debe dar protagonismo.

"Somos una capital gastronómica, de las mejores del mundo, y lo somos porque tenemos restaurantes de alta gastronomía, pero sobretodo gracias a los restaurantes de proximidad, de excelente atención a los clientes, y de los barrios, porque contamos con una excelente red de mercados municipales", ha dicho el alcalde.

Asimismo, ha querido reconocer la figura del propietario y fundador del Cangrejo Loco, Alfons Herrero, y del fundador del Botafumeiro, Moncho Neira.

"Como toda obra humana y toda creación humana, detrás de los restaurantes también hay personas, creadores, almas, impulsores y emprendedores, personas que se convierten en protagonistas en la ciudad", ha apuntado Collboni.