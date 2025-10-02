Los Premios DonaTIC 2025 reconocen a Alba Cervera, Yolanda Lupiáñez y la misión Hypatia

Distinguen a empresarias y estudiantes catalanas en el ámbito tecnológico y digital

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios DonaTIC 2025 de la Generalitat de Catalunya han reconocido a la astrofísica Alba Cervera; la ceo de Myllox, Yolanda Lupiáñez; la fundadora de SialSig, Laura García, y la iniciativa Missions Hypatia de la asociación Hypatia Mars, entre otros.

Los galardones, impulsados a través de la Secretaría de Políticas Digitales de la Conselleria de Empresa y Trabajo, se han entregado este jueves en un acto en el Petit Palau de la Música en Barcelona, informa la Conselleria en un comunicado.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha presidido la gala, que ha contado también con una intervención de la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, y una ponencia de la vicepresidenta de Alianzas Estratégicas de Openchip, Therese Jamaa, que recibió el premio DonaTIC Divulgadora en 2016.

PARIDAD Y LIDERAZGO

Los Premios DonaTIC buscan divulgar y reconocer el trabajo de las empresarias, profesionales y estudiantes catalanas en el ámbito tecnológico y digital, con el objetivo de alcanzar la paridad y fomentar el liderazgo femenino en el sector.

En esta edición, han contado con 88 candidaturas, 18 más que el año anterior, que han optado a 12 galardones y 3 menciones especiales.

PREMIADAS

Por categorías, las galardonadas han sido Alba Cervera (Revelación); Yolanda Lupiáñez (Emprendedora); Laura García (Empresaria); M. Carme Fernández (Profesional); Eugenia Santamaría (Académica-investigadora); Aimara Ventoso (Estudiante TIC universitaria); Lua Trevín (Estudiante TIC FP), y Lucía Pallarés (Estudiante TIC de Doctorado).

Asimismo, los DonaTIC 2025 han reconocido a la iniciativa FemQA de Base Technology & Information Services SLU como Iniciativa Referente Empresarial, y a la iniciativa Missions Hypatia de la asociación Hypatia Mars como Iniciativa Referente de Entidad, Centro Formativo o Institución.

La colaboración de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, la Estrategia NewSpace de Catalunya y la Dirección General de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat ha permitido otorgar menciones especiales a Sílvia Sanvicente (en ciberseguridad), Clàudia Mateo (en aeroespacial) y Eva Domínguez (en cultura digital).