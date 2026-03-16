Los 'Premios Restaurantes con Esencia' de American Express reconocen 5 locales catalanes

Imagen de la gala de premios de la IV edición de los premios. - AMERICAN EXPRESS

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de los 'Premios Restaurantes con Esencia' de American Express han reconocido a cinco restaurantes catalanes, que son Tapán Barcelona, B de Bocata, Bar del Pòsit, Vapor Gastronòmic, y Arcano Restaurant, informa la empresa este lunes en un comunicado.

American Express ha destacado la presencia de Catalunya en esta edición, con un restaurante ganador y otros cuatro finalistas en diferentes categorías, anunciados en una gala celebrada en la sede de la empresa en Madrid y que ha reunido a profesionales del sector de todo el país.

La vicepresidenta y directora general del área de establecimientos de American Express en Europa continental, Julia López, ha resaltado que la diversidad de los restaurantes reconocidos en esta edición refleja la riqueza y el dinamismo del panorama gastronómico español.

"Desde grandes ciudades hasta entornos rurales, establecimientos pequeños y medianos están liderando propuestas innovadoras que fortalecen el tejido económico y social de sus comunidades", ha añadido.

RESTAURANTES

En la categoría de Essència Innovadora, el restaurante Tapán Barcelona (Barcelona) se ha proclamado ganador en la franja de tiquet medio inferior a 50 euros, por su capacidad de reinterpretar diferentes culturas gastronómicas desde una mirada contemporánea, mientras que B de Bocata (Barcelona) se ha alzado como primer finalista en esta misma categoría.

En la de Essència Sostenible, tres restaurantes han sido reconocidos como finalistas: Bar del Pòsit (Tarragona), Vapor Gastronòmic (Barcelona) y Arcano Restaurant (Barcelona).