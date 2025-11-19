Los Premis ARC 2025 reconocen a Svetlana, Judit Nedderman & Pau Figueres y Lia Kali

Archivo - Los cantantes Judit Nedderman y Pau Figueres - PREMIS ARC - Archivo

TARRAGONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premis ARC 2025 han reconocido a Svetlana, Judit Nedderman & Pau Figueres, Kia Kali, Juantxo Skalari & La Rude Band, Nando Cruz y los festivales Empremtes y Recòndit, entre otros.

Los galardones, entregados en una gala este miércoles en Tarragona, los otorga la Associació Professional de Representantes, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), informa en un comunicado para "equilibrar culturalmente el territorio" y garantizar el acceso igualitario a la cultura, informa en un comunicado de este miércoles.

La gala, conducida por Mar Grifoll, ha contado con actuaciones de Kelly Isaiah, Lecocq, Okdw y Big Black Rhinos.

ARTISTAS EMERGENTES, CLÁSICOS Y DE AUTOR

Svetlana ha recibido el galardón a Artista o Grupo Emergente; Judit Nedderman & Pau Figueres, a Mejor Gira de Artista o Grupo de Jazz, Música Clásica o Música Tradicional, y Lia Kali, a Mejor Gira de Artista o Grupo de Autoría Propia.

Xiula ha ganado el premio a Mejor Gira para Público Familiar, mientras el de Mejor Gira de Versiones ha sido para Piratas Rumbversions y, a Mejor Gira de Orquestra o Grupo de Baile, a la Orquestra Saturno.

En el ámbito internacional, Juantxo Skalari & La Rude Band ha recibido el premio a Mejor Gira de Artista o Grupo, por ser una propuesta "que ha traspasado fronteras", y Nando Cruz, a a Mejor Periodista o Programa Musical.

Las fiestas de Santa Tecla de Tarragona han obtenido el premio a Mejor Programación de Fiesta Mayor, y el Festival Empremtes, a Mejor Programación de Festival o Ciclo de Conciertos de Medio y Gran Formato, mientras el de Pequeño Formato ha reconocido al Festival Recòndit.

La sala New Fizz de Barcelona ha sido reconocida con la Mejor Programación de Espacio Musical o Sala de Conciertos.