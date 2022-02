Los Premis Ciutat de Barcelona reconocen a Vozes, Sociedad 0 y Maletas Viejas

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido al proyecto Vozes, Sociedad 0 y la asociación Maletas Viejas con los Premis Ciutat de Barcelona 2021 en las categorías de educación, arquitectura, urbanismo y diseño y culturas populares y comunitarias, respectivamente, unos galardones que se entregarán el 15 de febrero.

El jurado ha reconocido a Vozes por ser un proyecto de transformación social y educativo que hace accesible la educación musical de alta calidad a niños y jóvenes, así como reconocer explícitamente la labor de todos los agentes educativos que han sostenido la educación.

La asociación Maletas Viejas, vinculado al barrio de Trinitat Vella, reivindica el arte y la creación con una mirada amplia y trabaja la memoria con voces de colectivos diversos, ha subrayado el jurado, que ha otorgado una mención especial a la colaboración entre la Colla del Drac y la Coordinadora d'Entitats del Poblenou con la Sala Beckett.

Sobre Sociedad 0, el jurado ha destacado el proyecto de diseño y montaje de la exposición 'Our Garden Needs Its Flowers'.

Se suman a los ya anunciados a la investigadora Clara Prats y al grupo de investigación Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al investigador Santiago Giralt y los investigadores Núria López-Bigas, Ferran Muiños y Abel González-Pérez.

También se ha premiado a la compañía La Veronal, el festival Bachcelona, el festival Reteena, la artista Laia Estruch, la escritora Irene Pujadas, el traductor Miquel Cabal, el poeta Edgardo Dobry y a la filóloga e investigadora Joana Masó.