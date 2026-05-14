Los Premis Crit a la creación digital en catalán reconocen a Laura Grau, 'Ets i Uts' y 'Guarres!' - PREMIS CRIT

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de los Premis Crit 2026 a la creación digital en catalán han reconocido este jueves a Laura Grau con el premi a Mejor Creadora del Año, a 'Ets i Uts' (3Cat) como Mejor Proyecto de Industria, y al podcast 'Guarres!' como Mejor Proyecto Independiente.

El teatro Coliseum de Barcelona ha acogido la segunda edición de los premios que reconocen el talento, la innovación y el impacto de los creadores digitales en catalán, y que organizan 3Cat, Accent Obert y la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, y con el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, informan en un comunicado.

Más allá de estos reconocimientos, se ha galardonado a Emma Soler (Mejor Creadora Emergente del Año), al Correllengua agermanat (Mejor campaña digital) y a Berti lau (Mejor Vídeo del Año).

En el resto de categorías se ha premiado a elPolyklin (Humor), Enric Luzán (Deportes), Sara S. Ribes (Compromiso Social), Laura Tapioles (Información y actualidad), Pol Casellas (Cultura), Entre fones i neurones (Divulgación Científica), SOS Català (Lengua y literatura catalana), Norman López (Videojuegos y ocio alternativo) y La Cuina de la Lola (Gastronomía).

De esta forma, se ha reconocido la riqueza y diversidad del sector con premios para creadores y proyectos de varios ámbitos, que reivindica "la creatividad, el humor, la divulgación y el compromiso social como motores de la nueva generación de creadores digitales en catalán".