Los Premis de la Crítica reconocen a 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana en la categoría musical

Galardonados en la XXVIII edición - PREMIS DE LA CRÍTICA

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los XXVIII Premis de la Crítica d'Arts Escèniques ha premiado en la categoría musical al montaje 'L'amor venia amb taxi' de la compañía La Cubana, en una gala celebrada este lunes en el Centre Moral i Cultural del Poblenou en Barcelona.

Por otro lado, 'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, ha sido reconocida como espectáculo, mientras que LESHI, de Atresbandes, ha ganado en la categoría de nuevas tendencias, informa el certamen en un comunicado.

Por otro lado, el premio de pequeño formato lo ha ganado 'Operata imaginària', dirigido por Albert Arribas, mientras que en la categoría de danza, 'Fugaces', de Aina Alegre, ha obtenido el premio a espectáculo nacional, 'Cher', de Juan Carlos Lérida, ha sido reconocida en la categoría de Solo y 'The Royal Gucci Ball', de Jayce / HOP Festival, en otros formatos.

En cuanto al resto de disciplinas, 'La tempesta',de Zero en conducta, ha sido distinguida como espectáculo familiar y 'Ròdols i cigrons', de Escarlata, en artes urbanas.

Finalmente, 'Jovent', de Mambo Project, ha ganado el premio Novaveu y en circo se ha reconocido al espectáculo 'Tenet', de Eunoia Kolektiva.