Los Premis TIC Catalunya Sud reconocen a cuatro empresas del sector tecnológico

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premis TIC Catalunya Sud, celebrados este martes en Reus (Tarragona), han reconocido a cuatro empresas del sector tecnológico: Magnore Healthcare Training (como Tecnología disruptiva), Viajes Para Ti (en Crecimiento y Expansión), Somni Game Studios (como Mejor start-up) y AonChip (en Sostenibilidad y Tecnología verde).

Los galardones, impulsados por el Clúster TIC Catalunya Sud y REDESSA, cuentan también con el apoyo de la Diputación de Tarragona, y el acto ha contado con una conferencia inaugural a cargo del presidente del Cercle Tecnològic y directora de la consultora Seidor, Joan Ramon Barrera, informa la organización en un comunicado.

El presidente del Clúster TIC Catalunya Sud y ceo de Movertis, Pablo Mazón, ha remarcado que estos premios reconocen una Catalunya Sur "tecnológica, sostenible y competitiva", donde cada vez hay más talento, innovación y proyectos con capacidad real de transformar el territorio.