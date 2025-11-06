Los Premis Zoom reconocen a Helena Garcia Melero y Ramon Pellicer con sus galardones de honor

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Zoom de la Televisión y las Plataformas Digitalas han reconocido con sus premios de honor a los periodistas Helena Garcia Melero y Ramon Pellicer, que recibirán los galardones durante la gala del 22 de noviembre en Igualada (Barcelona).

El equipo del Zoom ha decidido premiar la trayectoria de Garcia Melero por su amplia experiencia en televisión, radio y prensa escrita, que la han convertido en "una de las comunicadoras más reconocidas del panorama audiovisual catalán", informa en un comunicado de este jueves.

Zoom también quiere reconocer la "larga y destacada" trayectoria de Ramon Pellicer, con una carrera marcada por el rigor, una mirada analítica y una apuesta por el periodismo de calidad.