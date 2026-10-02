Presentado el estudio para mejorar el transporte público en la Alta Ribagorça (Lleida)

La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y el Consell Comarcal de la Alta Ribagorça (Lleida) han presentado el estudio para mejorar el transporte público en la comarca, informa el Departamento en un comunicado este viernes.

El documento define una hoja de ruta para transformar la movilidad de la comarca con nuevas conexiones y el impulso al transporte a demanda con Clic.cat.

La consellera Sílvia Paneque ha explicado que la apuesta pasa por "combinar nuevas líneas regulares con servicios flexibles y a demanda" que lleguen a todos los núcleos de la comarca.