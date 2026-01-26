El presidente de Adif sobre la normalidad en trenes de Rodalies: "Sería imprudente dar una fecha"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández (d), y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco (i), durante la rueda de prensa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha descartado concretar cuándo Rodalies volverá a operar con total normalidad en Catalunya tras la jornada de este lunes en la que se han producido dos cortes totales de toda la red y diversos retrasos: "Sería imprudente dar una fecha", ha afirmado.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes en Barcelona junto con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha asegurado que "no es el momento de dimitir, sino de resolver la situación", en respuesta a una pregunta respecto a la petición del Govern sobre dimisiones tanto en Renfe como Adif.

Por otro lado, al preguntársele por si se trabaja sobre la hipótesis de un ciberataque, de la Peña ha contestado que no se descarta "ninguna posibilidad".

BLOQUEO DEL SISTEMA

De hecho, ha asegurado que se está revisando toda la "relación de eventos" que se han producido durante la mañana de este lunes para tratar de determinar cuál ha sido la causa de la disfunción que ha provocado los dos cortes de la red, y ha reconocido que la problemática no se ha producido sobre ningún elemento material.

En cuanto a la incidencia del sistema en el centro de Adif de Estació de França en Barcelona, el presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria ha puesto en valor que este "se ha bloqueado" ya que ha detectado que la información era inestable.

"Este incidencia viene a demostrar que ante cualquier fallo de seguridad, se bloquea y se autoprotege", ha añadido, además de afirmar que los posteriores retrasos se han producido porque los trenes que estaban en funcionamiento han tenido que retroceder a las estaciones cercanas.

"ESTAMOS MUCHO MEJOR"

Tras el accidente de la semana pasada en Gelida (Barcelona) y la suspensión del servicio de Rodalies el jueves, De la Peña ha subrayado que se han desplegado 330 personas sobre el terreno para inspeccionar los 26 puntos detectados sobre los que se debe hacer alguna mejora, además de 12 equipos de inspección de ingenieros que planifican y proyectan cualquier solución ante incidentes.

"Estamos mucho mejor que antes aunque parezca lo contrario porque tenemos un protocolo pactado entre todos. Tras largas reuniones, tenemos una forma de actuación entre Renfe, Maquinistas y Generalitat para saber cómo actuar ante algunas incidencias que se nos puedan plantear", ha concluido.