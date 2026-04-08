Los presidentes de Chery Auto y Ebro se reúnen en la planta de la compañía en Barcelona

El presidente de Chery Auto, Yin Tongyue, en su visita a la planta de Ebro en la Zona Franca (Barcelona). - EBRO

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chery Auto, Yin Tongyue, y el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, se han reunido este miércoles en la planta que opera la empresa catalana en la Zona Franca de Barcelona, informa Ebro en un comunicado.

El objetivo de la visita, relata Ebro, pasa por poner en valor el "avance industrial" del proyecto de reindustrialización que está llevando a cabo la compañía en la fábrica, entre otros, con el desarrollo de la nueva línea de producción M1, que está en fase de 'pre-test' y permitirá incrementar la capacidad de producción de 2 a 20 vehículos la hora.

Ruiz ha explicado que la visita de Tongyue permite mostrar el avance real del proyecto industrial en Barcelona, mientras que el presidente de la compañía china ha destacado que la colaboración entre ambas partes permite unir la tecnología global de Chery con la base industrial de España, "una combinación que está haciendo posible el renacimiento de la marca y su crecimiento en Europa", ha dicho.

Chery Auto anunció su acuerdo de colaboración con Ebro en abril de 2024, por el que se fabricarán algunos de los modelos de la compañía china destinados al mercado europeo en Catalunya.

Durante la visita, Ebro también ha entregado seis unidades del modelo Ebro s700 PHEV al cuerpo de Mossos d'Esquadra, en una prueba operativa de uso policial del vehículo y un "paso previo" a posibles oportunidades de colaboración en el futuro.