El presunto asesino de una mujer en Lleida mató a un compañero de prisión en 2000

LLEIDA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del asesinato de una mujer en Lleida el pasado domingo mató en 2000 a un compañero del Centre Penitenciari de Ponent (Lleida), en el que ambos estaban internos, con una barra de hierro del gimnasio, según ha informado el sindicato Csif en un comunicado este martes.

El hombre, de 65 años, fue detenido el mismo día de los hechos como presunto autor de la muerte violenta de la mujer, de 53 años, en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga.

Tras llegar al lugar de los hechos, los mossos activaron el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que confirmó la muerte de la víctima.