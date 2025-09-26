Presupuestos, inmigración y vivienda centran un debate entre los portavoces del Parlament

El PSC confía en unas nuevas cuentas, sus socios les piden cumplir y Junts critica la "desnacionalización"

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad del Govern que preside Salvador Illa y la viabilidad de que consiga aprobar los Presupuestos para 2026, la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, y las políticas de vivienda han centrado el debate de este viernes entre los portavoces de los partidos del Parlament, en TVE Catalunya (La2) y Ràdio 4, recogido por Europa Press.

Han participado del mismo la portavoz de PSC-Units, Elena Díaz; la de Junts, Mònica Sales; la de ERC, Ester Capella; el del PPC, Juan Fernández; el de Vox, Joan Garriga; el de los Comuns, David Cid; la de la CUP, Laure Vega, y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Los socios de investidura de Illa --ERC y Comuns-- han reclamado al PSC cumplir con los acuerdos ya suscritos para negociar las próximas cuentas u otros acuerdos; Junts ha criticado la "desnacionalización" del Govern, y PP, Vox y Aliança Catalana han coincidido en señalar la inmigración como uno de los problemas actuales de Catalunya.

PRESUPUESTOS PARA 2026

La aprobación o no de unos nuevos Presupuestos --los que serían los primeros de Salvador Illa en el Govern-- ha centrado el bloque central del debate, y Díaz se ha mostrado confiada en que saldrán adelante: "Somos optimistas porque este es un gobierno que cumple", y ha añadido que si no los hubiera, el Govern no se detendría.

Los dos socios de investidura, ERC y Comunes, han achacado al Govern no cumplir con los compromisos que adquirió con ellos, y Cid ha asegurado que el balón está en el tejado del PSC: "El país necesita presupuestos. Pero lo que no tiene el Govern es un cheque en blanco", ha dicho, y les ha instado a cumplir en temas como vivienda o educación.

Por su parte, Capella ha situado la financiación singular como la gran tarea pendiente: "Sin un sistema de financiación justo para Catalunya, difícilmente podemos avanzar con nuevos acuerdos", y ha apelado a Junts a que les secunde en sus reclamaciones de una financiación singular para Catalunya.

Junts y el PP han criticado que no tener nuevas cuentas ya en 2025 fue un incumplimiento por parte de Illa, AC y Vox han descartado su apoyo a unos presupuestos, y la CUP ha criticado que estos partidos defiendan unas cuentas públicas que impliquen una reducción de impuestos: "¿Qué hospital cerrarán?", les ha preguntado.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

En la semana en que el Congreso ha tumbado la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, Díaz, Capella y Cid han reiterado que ven con buenos ojos la delegación, y Sales ha lamentado que se les haya tachado de racistas: "Queremos las competencias desplegadas en Catalunya para poder integrar cómo toca con los recursos que toca".

Fernández ha asegurado que "Catalunya no está preparada para asumir nuevas competencias", y ha afirmado que la inmigración descontrolada es ahora un problema, diagnóstico compartido por Garriga y Orriols que, además, han defendido cerrar fronteras y deportar a delincuentes.

Capella, Cid y Díaz se han opuesto a este planteamiento, igual que Vega, que ha calificado de "tristísimo y de débiles y cobardes" que el debate sobre la inmigración sea central, y ha lamentado que la delegación de competencias en esta materia sea la principal prioridad de Junts.

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

Sobre vivienda, el PP ha alertado de la ocupación ilegal de viviendas y ha abogado por rebajar los impuestos y facilitar la construcción de la mano de los promotores privados, punto en el que Orriols y Garriga han coincidido.

Además, Orriols y Garriga han compartido la opinición de que se debe dar prioridad a los nacionales en las ayudas y las viviendas de protección oficial.

Cid ha asegurado que las ocupaciones no son un problema real como lo son, según él, los desahucios --más de 7.000 al año, ha asegurado que hay en Catalunya--, y ha reclamado al Govern que ponga en marcha una unidad antidesahucios, tal y como pactaron; mientras que Vega ha reclamado impuestos a la riqueza para evitar la acumulación de vivienda en pocas manos: "El resto, es poner tapones", ha dicho.

Sales ha defendido una política de vivienda pensada desde el Parlament porque, según ella, la ley estatal invade competencias autonómicas; Capella se ha mostrado partidaria de limitar los precios del alquiler, tema en el que ha dicho que han "conseguido mover al PSC, a lo que Díaz ha afirmado que este problema no es exclusivo de Catalunya, pero que el Govern ya está tomando medidas, como los préstamos a jóvenes para compra o el plan para construir 50.000 viviendas.