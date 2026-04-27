Prieto afirma que los informes de vulnerabilidad son la "clave" del proceso de regularización

Archivo - El delegado de Gobierno de Catalunya, Carlos Prieto - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado este lunes que los informes de vulnerabilidad son la "clave" del proceso de regularización de migrantes y ha señalado que se ha elaborado un listado de entidades colaboradoras que pueden realizar estos informes y que están animando a más entidades a participar.

De la documentación necesaria, ha recordado que el informe de vulnerabilidad es "obligatorio" y que los antecedentes penales también tienen que constar, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Sobre las colas en las oficinas de atención a la ciudadanía, Prieto ha reiterado que el plazo hasta el 30 de junio permitirá que todas las solicitudes puedan ser respondidas pero que "es imposible decirle a la gente que espere, porque la gente tiene demasiados sueños pendientes para poder cumplir".

Ha explicado que entre 120.000 y 150.000 personas trabajan en la economía sumergida en Catalunya.

Ha expresado que el recinto ferial de La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) es un "modelo de éxito" que está otorgando 2.000 certificados al día.