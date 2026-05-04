Prieto calcula que más de 200.000 migrantes habrán iniciado su regularización a finales de semana

El delegado de Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha estimado este lunes que más de 200.000 migrantes habrán iniciado el trámite de regularización a finales de esta semana, y ha señalado que el proceso va al ritmo "adecuado".

Ha explicado que la semana pasada se cerró con 160.000 personas que ya estaban introducidas en el sistema centralizado y ha expresado que el Gobierno no se plantea ampliar el plazo de presentación de solicitudes que cierra el 30 de junio porque "hay tiempo de sobra", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Preguntado por si cree que el servicio de Rodalies es digno, lo ha afirmado, aunque considera que "se tiene que mejorar mucho", y ha añadido que, más allá de las obras de desdoblamiento de la R3 entre Montcada-Bifurcació y La Garriga (Barcelona), el número de trenes y frecuencias de las otras líneas se va acercando a las deseadas.

Sobre la visita del Papa León XIV a Barcelona en junio, Prieto ha afirmado que esta será "muy especial" y que considera como acto más importante y simbólico su visita a la Sagrada Familia.

Respecto a las palabras del diputado de Vox Alberto Tarradas que, en el pleno del Parlament del pasado jueves, habló sobre deportar a la diputada de ERC Najat Driouech, Prieto le ha criticado por ello y ha expresado que "si quiere hacer bromas, que se vaya al bar, y que haga bromas con sus amigos".