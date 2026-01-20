Prieto se desplaza al lugar del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona)

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, se ha desplazado al lugar donde un tren de Rodalies ha descarrilado en Gelida (Barcelona), lo que se ha saldado con la muerte del maquinista y una quincena de heridos.

"Estoy desplazándome a Gelida para seguir de primera mano la evolución del accidente de tren de la línea R4 de Rodalies a la altura de Gelida", ha explicado Prieto en la red 'X'.

Ha asegurado que, desde el primer momento, ha estado "en permanente contacto" con la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para conocer la situación, y ha agradecido la rápida labor de los servicios de emergencias en la zona para asistir a las personas afectadas.