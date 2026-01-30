Prieto pide a los cónsules de Pakistán y Marruecos transmitir tranquilidad sobre la regularización

Colas ante el Consulado de Pakistán en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

Unas 100 personas hacen cola en el consulado pakistaní para el certificado de antecedentes penales

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha explicado que desde la Delegación del Gobierno han hablado con el cónsules geenrales de Pakistán y Marruecos, "donde se han podido producir colas", para que intenten transmitir tranquilidad al conjunto de sus ciudadanos sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

En declaraciones de este viernes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Prieto ha explicado que, desde que se supo que este decreto exige no tener antecedentes penales, posibles beneficiarios han querido "anticipar estos antecedentes penales en sus países de origen".

Además, ha explicado que, como en cualquier procedimiento, para obtener el permiso de residencia es necesario no tener antecedentes penales: "Ni en los 5 años anteriores en tu país de origen, ni aquí en España".

En España es fácilmente comprobable, ha dicho, pero hay migrantes que tiene miedo de que en su país de origen no se lo tramiten a tiempo, dado que en países como Siria y Afganistán "va a ser muy complicado" por la situación política, por lo que habrá una serie de procedimientos para poder intentar sustituirlo.

CONSULADO DE PAKISTÁN

En este contexto, hacia las 12 horas de este viernes, alrededor de un centenar de pakistaníes hacían cola ante el consulado en Barcelona para obtener el certificado de antecedentes penales, necesario para regularizar su situación.

Los pakistaníes, en su práctica totalidad hombres, han relatado que llevan esperando entre 6 y 8 horas ante la sede del consulado, en la avenida Sarrià de Barcelona, que este viernes abre hasta las 17 horas.

Uno de ellos ha explicado que se ha despertado a las 3 de la madrugada para hacer cola y que aún seguía esperando a las 12 del mediodía: "¿No ves lo rojos que están mis ojos?", ha bromeado.

A lo largo de la mañana, el personal del consulado, con la ayuda puntual de los Mossos d'Esquadra, han ordenado la cola entre aquellos que solo necesitaban el certificado --la gran mayoría-- y los que también querían renovar el pasaporte o realizar otros trámites.

MORAD WAZIR

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, el cónsul general de Pakistán en Barcelona, Morad Wazir, ha explicado que "trabajan desde las 8 de la mañana hasta medianoche cada día" para intentar atender el máximo número de peticiones.

"No me esperaba esta regularización pero realmente es una bendición para todas estas personas", ha añadido Wazir.

Una vez obtenida la documentación, deberán enviarla a Pakistán y, desde ahí, la completarán y devolverán a España; en total, calculan que el proceso puede tardar entre 3 y 4 meses.

Según datos del Institut Català d'Estadística (Idescat) correspondientes a 2024, actualmente residen en Catalunya 59.150 personas de nacionalidad pakistaní, lo que representa un 4,10% de la población extranjera en el territorio.