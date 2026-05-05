Prieto prevé resolver el 100% de los arraigos pendientes en Catalunya en "5 o 6 días hábiles"

Cancela y Prieto junto a Vila, Martínez Bravo y Menor durante la reunión. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado este martes que prevé que todas las solicitudes de arraigo pendientes en Catalunya se resuelvan en "5 o 6 días hábiles", alcanzando el 100% de un total de un total de 46.500.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo; la de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y representantes del ámbito empresarial, sindical y del tercer sector, entre otros.

Prieto ha destacado que las oficinas de extranjería de Barcelona han resuelto más del 60% de los arraigos en "apenas 10 días", un proceso que se está llevando a cabo en paralelo a la regularización extraordinaria de migrantes.

RITMO "MUY BUENO"

Sobre la regularización, Prieto ha destacado que el ritmo de tramitación "es muy bueno" y que se está haciendo sin problemas, y ha anunciado que durante los próximos días se buscará ampliar el número de oficinas que ofrecen cita para ello, actualmente 56 en toda Catalunya.

"Evidentemente las primeras semanas van a ser tensas, pero las hemos pasado y yo creo que ya se nota claramente cómo el proceso va avanzando", ha dicho Prieto, que ha señalado que hay personas que ya están recibiendo el anuncio tras el trámite de que van a poder tener permiso de residencia y trabajo.

Asimismo, el delegado ha hecho una valoración "buena" de la reunión y ha celebrado que Cancela haya venido a Catalunya.

CANCELA

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha apuntado que lo que ocurre en Catalunya es "un ejemplo" para el resto de España, y ha celebrado el trabajo en común entre la Generalitat, el Gobierno y las entidades implicadas.

Cancela ha dicho que, a nivel estatal, si la semana pasada la cifra rondaba las 130.000 solicitudes, esta semana "seguramente" se vaya acercando a las 200.000, si bien aún no dispone de datos territorializados.

Asimismo, ha dicho que las primeras semanas de regularización van según los ritmos "previstos", y ha celebrado también que haya personas que ya han empezado a recibir autorizaciones provisionales de residencia y trabajo.

La secretaria ha querido también lanzar un mensaje de tranquilidad: "Estamos aún a principios de mayo, todo el mundo podrá ser atendido y se reforzarán los medios que sean necesarios para que todo el mundo sea atendido".