Prieto reivindica la Constitución como faro en su 47 aniversario: "La esperanza venció al miedo"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, durante la jornada de conmemoración del aniversario de la Constitución en Barcelona bajo el nombre 'Dia de la Constitució: 50 anys d'Espanya en llibertat' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reivindicado este miércoles a la Constitución como faro y ejemplo de cómo "la esperanza venció al miedo", y ha señalado el odio, la mentira y la polarización como la mayor amenaza a la democracia a pocos días del 47 aniversario de la Carta Magna Española.

Así lo ha dicho en un acto de conmemoración de la Constitución en Barcelona organizado por la Delegación del Gobierno en Catalunya --bajo el nombre 'Dia de la Constitució: 50 anys d'Espanya en llibertat'-- celebrada en el Auditori MGS y en la que también han intervenido el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Xavier Arbós; la subdelegada del Gobierno a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.

Prieto ha expresado que la Constitución fue "fruto del pacto entre diferentes cuando aún resultaban heridas abiertas" y ha afirmado que la principal traición a ella, según él, sería dejar de ejercer todos los derechos que emanan de ella por culpa de que algunas fuerzas políticas, movimientos sociales o redes sociales los pongan en cuestión.

Ha señalado que los jóvenes viven con las redes sociales en "otra dictadura", más sutil y suave, y ha reivindicado el derecho a la vivienda como elemento fundamental a través del cual una persona puede tener una vida digna.

"Quizás hemos tardado en reaccionar como democracia, pero por fin se ha aprobado hace muy poco y eso me parece bastante sorprendente, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia", ha dicho.

ARBÓS

El director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Xavier Arbós, ha tachado a la Constitución de "mito fundador y esperanza de futuro" de España, destacando que esta es buena y positiva y que ninguna otra como esta en la historia ha garantizado, pese a sus defectos y problemas, un periodo de convivencia democrática y libre tan largo.

Ha asegurado que la Constitución ha establecido la paz civil en España, que "construye ciudadanía" y que, aunque la descentralización haya sido un mérito, su complejidad en la gestión ha provocado tensiones que se han empeorado por la polarización política.

Ha lamentado la deriva de la antipolítica de algunos sectores y ha expresado que el reto de contrarrestar el populismo no es solamente político, sino también cultural.

GARCÍA-CALVILLO Y DÍAZ

En su intervención, la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, ha afirmado que este día es un aniversario para mirar adelante con responsabilidad, para recordar de donde se viene y para renovar los valores constitucionales: "La democracia es un proyecto vivo y nos toca continuar esta tarea y tener la valentía de impulsar un futuro más solidario y más digno".

Por su parte, la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, ha señalado que Catalunya tuvo un "papel central" en la defensa de las libertades, de la lengua y de un autogobierno sólido" dentro del marco de defensa de la democracia, la cual ve como un camino en construcción.