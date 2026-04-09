Prieto responde al PP que Catalunya tiene más efectivos de Policía y Guardia Civil que en 2017

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado que actualmente hay más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya que en 2017, cuando gobernaba el PP "en uno de los momentos de mayor tensión territorial", y ha defendido la labor de ambos cuerpos, tras las críticas por falta de agentes de los populares.

En declaraciones remitidas a Europa Press, ha subrayado que Catalunya cuenta con 4 cuerpos policiales --Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y policías locales-- que trabajan "de forma coordinada" para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Ha cifrado en más de 300 el incremento de efectivos respecto a 2017, hasta alcanzar las 6.400 plazas ocupadas en la actualidad, y ha añadido que está prevista la incorporación de nuevos agentes procedentes de las próximas promociones de las academias de formación, "dentro del calendario establecido".

"EFICIENCIA MAGNÍFICA"

El delegado ha defendido también la actuación de ambos cuerpos en infraestructuras como puertos y aeropuertos de titularidad estatal, así como en los puestos fronterizos, donde ha asegurado que desarrollan una labor "de una eficacia y eficiencia magnífica".

Ha puesto en valor la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y otras tipologías delictivas, y ha señalado que en 2025 se han desarticulado cerca de un centenar de grupos criminales en colaboración con organismos internacionales y, en algunos casos, con los Mossos d'Esquadra.

También ha mencionado otras actuaciones como la lucha contra el yihadismo, la protección del medio ambiente, el control de armas y la expedición de documentos de identidad.

SORPRESA POR LAS CRÍTICAS

Prieto ha expresado su sorpresa por las críticas del PP y ha apuntado que se producen "la misma semana de un caso por todos conocido", lo que, a su juicio, no parece casual, en una alusión velada al caso 'Kitchen'.

Finalmente, ha garantizado que el Gobierno seguirá defendiendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que, como delegado, lo hace "a diario".