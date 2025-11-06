Prieto subraya la importancia de los inmigrantes en el crecimiento económico de España. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha subrayado este jueves la importancia que tienen los trabajadores inmigrantes en el crecimiento económico en España, que registró un aumento del PIB del 3,2% en 2024 y se prevé que se sitúe en torno al 2,9% este año.

Lo ha dicho durante el cierre de la Jornada dels Economistes, organizada en Barcelona por el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), en el que también ha participado el decano de la entidad colegial, Carles Puig de Travy.

Prieto ha explicado que este crecimiento económico se debe a factores como la apuesta por la innovación, los proyectos europeos, la digitalización y las energías renovables, pero también a "segmentos de la población que parecen los culpables de todos los males: los inmigrantes".

"Hoy, más de 3 millones de trabajadores migrantes están aportando a nuestro sistema productivo, que es el 16% de los afiliados a la Seguridad Social", ha destacado el delegado del Gobierno en Catalunya, quien ha añadido que aportan el 10% de los ingresos al sistema y gastan únicamente el 1%.

Ha asegurado que actualmente muchas empresas del país tienen problemas para encontrar trabajadores cualificados, por lo que ha insistido en que si no se dispone de "trabajadores en casa, hay que intentar traerlos de otros países" para mejorar la competitividad del tejido empresarial.

"No lo digo yo, lo dicen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE): sin la aportación de los inmigrantes no habría sido posible este desarrollo económico de España", ha remarcado.

OPA DE BBVA A SABADELL

Aprovechando la presencia del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, tres semanas después de que la OPA del BBVA fracasase al no alcanzar el nivel mínimo de aceptación del 30%, ha opinado sobre el sistema bancario en Catalunya y España.

"Catalunya y España han dejado claro que necesitamos un sistema bancario fuerte, pero adaptado al territorio, como se han significado empresarios y asociaciones de pymes y de grandes empresas", ha apuntado.

A su parecer, esta fórmula "garantiza la diversidad, que es prosperidad para el país", al tiempo que ha señalado que para que haya oportunidades hacen falta instrumentos y entidades que garanticen la financiación.

PUIG DE TRAVY

En su intervención, Carles Puig de Travy ha agradecido a los economistas por hacer una Catalunya "más competitiva, innovadora y humana", haciendo hincapié en que la competitividad no es una palabra, es una actitud, una forma de afrontar los retos, en sus palabras.

"No solo hay que hablar de números, sino que todos los engranajes del sector económico funcionen en pos del progreso", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que Catalunya tiene un espíritu emprendedor y que el deber de los economistas es transformar el potencial en prosperidad real y compartida: "En tiempos de incertidumbre, este es un activo muy valioso", ha dicho Puig de Travy.